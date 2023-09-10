Найден способ улучшить здоровье мозга женщинам с больным сердцем

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что кундалини-йога, форма йоги, которая фокусируется на дыхании, медитации и визуализации, оказалась полезной для пожилых женщин, имеющих факторы риска болезни Альцгеймера и проблемы с памятью. Исследование опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 22 женщины. 11 из них занимались кундалини-йогой, их средний возраст составил 61 год. Еще 11 занимались золотым стандартом тренировок по улучшению памяти (MET), средний возраст в этой группе составил 65 лет. MET основан на использовании мнемоники, а также словесных и визуальных ассоциаций для улучшения памяти. Пример мнемоники - запоминание цветов радуги с помощью фразы "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан".

Все женщины сообщали о проблемах с памятью в течение предыдущего года и имели один или несколько сердечно-сосудистых факторов риска, которые также могут увеличить риск болезни Альцгеймера. К ним относятся накопление бляшек в артериях, недавний сердечный приступ, диабет, гипертонию и высокий уровень холестерина.

Тренировки длились 60 минут и проходили еженедельно в течение трех месяцев. МРТ мозга показала, что кундалини-йога эффективнее повысила связи в части гиппокампа, связанной со стрессом, тогда как эффект МЕТ был сосредоточен на зоне гиппокампа, связанной с памятью.

Гиппокамп - зона мозга, интегрирующая информацию, поступающую от различных органов чувств. Ранее нарушения его работы были связаны с развитием деменции. MET-тренировки оказались эффективнее кундалини-йоги с точки зрения сенсорной интеграции гиппокампа, важной для памяти.

Ученые также обнаружили, что йога оказывает более сильный защитный эффект на объем правой части гиппокампа. Это может означать, что потенциально кундалини-йога может улучшить память у женщин с сердечно-сосудистыми факторами риска.