Какие группы населения могут столкнуться с осложнениями от вируса?

В последнее время наблюдается рост числа заболевших инфекционными заболеваниями вирусного происхождения. Есть также те, кто обеспокоен тем, что их симптомы похожи на новый вид коронавируса (COVID-19). Эксперты заявляют, что это сезонное заболевание, и отмечают, что распространение острых респираторных вирусных заболеваний, связанных с летним сезоном, является естественным.

Как передает во вторник Day.Az, врач-терапевт Хабиб Сахратов прокомментировал ситуацию.

"Если обычно мы наблюдали вспышки этого заболевания в конце сентября, или начале октября, то в этом году они начались относительно раньше. Но почти все клинические системные признаки совпадают с симптомами сезонного гриппа. Также стоит отметить, что он вызывает более серьезные осложнения у людей старше 65 лет и у детей до 5-6 лет", - сказал Сахратов.

По его словам, если возникают подозрения на заражение COVID-19 у тех, кто обращается в медицинские учреждения, их немедленно отправляют на анализ.

"Чтобы избежать болезни, в первую очередь нужно уделять внимание питанию. Большое потребление продуктов питания с преобладанием витамина С также играет важную роль в профилактике заболеваний", - добавил Сахратов.

Он также подчеркнул, что в целях защиты от вируса также рекомендуется ответственно относиться к правилам гигиены и пить много жидкости.