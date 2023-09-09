Доброта и самоотверженность медсестры спасли жизнь младенцу

В США медсестра спасла жизнь 20-месячному мальчику с синдромом Алажиля - она пожертвовала незнакомому ребенку часть своей печени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, на историю спасения обратило внимание издание People.

Мальчику по имени Логан Сальва из штата Флорида диагностировали редкое генетическое заболевание, из-за которого желчь скапливается в печени и разрушает ее. Родители Логана подали заявку на участие в программе трансплантации печени для детей в другом штате - Пенсильвании, - и на просьбу откликнулась медсестра Маккензи Бич.

"Я здорова, и меня есть кому поддержать. У меня была такая возможность, и я не видела никаких причин этого не делать. Месяц некоторых неудобств - это очень, очень маленькая цена за такой результат", - прокомментировала свой поступок Маккензи.

По словам хирурга Джорджа Мазариегоса, было важно получить печень именно от живого донора - тогда можно выбрать наилучший фрагмент органа для трансплантации. Операцию провели в июне, а недавно семьи Логана и Маккензи смогли пообщаться по видеосвязи.

"Вы узнаете, что орган абсолютного незнакомца идеально подходит вашему сыну. Сидите и гадаете, кто же это может быть? Мы так долго мечтали об этом и молились, так что встретиться с Маккензи - невероятно. Это настоящий подарок", - Расика Марлетто-Сальва, мать ребенка, которому требовалась операция.

Мать мальчика призналась журналистам, что ему стало заметно легче после операции. "Уже через несколько дней сменился цвет кожи, и это было только начало. Он начал набирать вес и снова выглядеть как обычный малыш", - сказала она.