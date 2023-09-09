Терапевт назвал три приводящих к коме заболевания

С ротавирусной инфекцией сталкивался каждый человек хотя бы раз в жизни. Обычно люди переносят это состояние относительно легко, но в некоторых случаях могут столкнуться с осложнениями и даже впасть в кому. О том, какие еще последствия может спровоцировать ротавирусная инфекция, "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передает Day.Az.

По его словам, есть несколько осложнений, которые провоцирует ротавирус. Среди них:

новые бактериальные инфекции - ротавирус может проложить путь для других инфекций, которые до этого скрывались в дыхательных путях;

обезвоживание - в этом случае вода покидает организм в несколько раз быстрее, чем возобновляется, и при этом организм страдает от расстройства ЖКТ. Потому, если откладывать лечение, это может усугубить самочувствие, вплоть до комы.

Наравне с ротавирусом к коме могут привести и другие инфекционные заболевания, предупредил терапевт. Среди них:

дизентерия;

сальмонеллез.

- Они тоже могут стать причиной комы. По тому же принципу, что и ротавирусная инфекция. Начинают вызывать сильное обезвоживание организма в совокупности с расстройством ЖКТ и таким образом приводят к коматозному состоянию, - заключил Кондрахин.