Секреты ухода за собой для долголетия

Профессор молекулярной, клеточной и онкологической биологии Медицинской школы Массачусетского университета, США, Хайди Тиссенбаум назвала четыре принципа, соблюдение которых поможет на долгие годы сохранить здоровье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, ее мнение приводит Insider.

Первый секрет долголетия, по словам Тиссенбаум, - это значительное сокращение или полный отказ от употребления добавленного сахара. Она рассказала, что исследования, над которыми она работала, доказали, что длительное потребление сахара влияет на развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек и Альцгеймера.

Следующий совет касается тех, кто ведет малоподвижный образ жизни или чья работа требует усидчивости. "Сидение - это новое курение", - предупредила Тиссенбаум. Она посоветовала ежедневно выполнять хотя бы легкие упражнения, чтобы давать нагрузку на мышцы и скелет и замедлить старение. Также не следует забывать о тренировках мозга, продолжила специалистка. Она отметила, что приобретение новых навыков и знаний помогает надолго сохранить когнитивные функции.