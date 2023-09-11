Вирусолог назвал условие заболевания гриппом и COVID-19 одновременно

Заболеть вирусом и COVID-19 одновременно можно, если в организм человека попадут сразу оба этих вируса. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. При этом он назвал такое условие маловероятным, передает Day.Az.

При этом по отдельности произойдет сезонный подъем заболеваемости как гриппом, так и COVID-19, предупредил вирусолог.

"Хотя пандемия в целом считается официально законченной, на самом деле вирус есть, и довольно много заболеваний. За последние четыре месяца, которые прошли после того, как было объявлено о прекращении пандемии и уже заболело порядка семи миллионов человек. Ковида все равно стоит опасаться, ожидать осенью некоторого подъема - это правильно, скорее всего, поднимется. Но, конечно, он уже не достигнет тех масштабов, которые были последней зимой и особенно зимой 2022 года, когда миллионы людей заболевали, такого не будет. Грипп тоже к нам приближается, но это, скорее, ближе к зиме", - добавил специалист.