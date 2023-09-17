Врач объяснила, что делать, если ребенок проглотил инородный предмет

Иногда маленькие дети в процессе игры или просто из любопытства глотают посторонние предметы: компоненты конструкторов, монеты и прочие мелкие детали. Наибольшую опасность представляют батарейки и магниты. Об этом в статье "Газеты.Ru" о первой помощи детям рассказала Дарья Маркова, педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, передает Day.Az.

"Батарейки способны вызывать тяжелый химический ожог слизистой органов, магниты притягиваются друг к другу и попутно могут защемить или перетереть слизистую желудка. Экстренного извлечения также требуют инородные тела неправильной формы или с острыми углами. Они могут проткнуть стенки кишки, что опасно попаданием желудочного содержимого в брюшную полость. Удалять необходимо и монеты: они часто ложатся на дно желудка и не могут пройти дальше - даже при нормальной перистальтике (сокращении стенок органа)", - заявила Дарья Маркова.

По словам специалиста, первая помощь родителей в такой ситуации - это экстренное обращение к врачам.

Педиатр уточнила, что диагностику инородных предметов в желудочно-кишечном тракте проводят разными методами: для металлических предметов используют рентген, а для пластиковых - эндоскопическую диагностику, которую сразу же совмещают с удалением.

"Инородные тела из желудочно-кишечного тракта удаляют щадящим путем - при помощи эндоскопа под контролем оптической системы. Если деталь имеет острые кончики или неровную поверхность, то после захвата ее накрывают специальной внешней трубкой. Она защищает стенки органов от повреждения. Чтобы ребенок не нервничал, манипуляции проводят под седацией - медикаментозным сном. Все манипуляции занимают не более получаса", - прокомментировала Дарья Маркова.

Врач добавила, что маленькие и неопасные предметы могут выйти самостоятельно вместе с калом примерно через сутки.