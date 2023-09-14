Создан выявляющий болезни кишечника пробиотик

Ученые из Медицинской школы Северо-Западного университета создали уникальный пробиотик, который может выявлять воспалительные заболевания кишечника (ВЗК). Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы использовали пробиотик E. coli Nissle и добавили в него белок, который определяет наличие кальпротектина - биомаркера ВЗК. В эксперименте на мышах пробиотик реагировал на присутствие маркеров ВЗК в режиме реального времени по мере прохождения через желудочно-кишечный тракт. Затем результаты подтвердили на человеческих тканях в пробирке.

Обычно для диагностики болезней кишечника применяются дорогостоящие и инвазивные методы, например колоноскопия. Данная разработка может предоставить простую альтернативу выявления и мониторинга заболеваний. В дальнейшем команда планирует модифицировать пробиотик, чтобы его можно было отслеживать в процессе МРТ или ультразвука. Кроме того, в пробиотик возможно интегрировать лекарственный препарат, который будет высвобождаться при обнаруживании ВЗК.