Найдена причина ухудшения памяти и мышления с возрастом

Ученые из Университета Колорадо Anschutz Medical Campus обнаружили, что нарушение работы белка мозга CaMKII может быть центральным компонентом ухудшения памяти и мышления при старении. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи показали в эксперименте на мышах, что нарушение работы белка CaMKII вызывает такие же когнитивные нарушения, которые развиваются при нормальном старении. Известно, что этот белок имеет решающее значение для памяти и обучения.

Ученые объяснили, что старение у мышей и людей можно замедлить особой модификацией белков - S-нитрозилирование. При нормальном старении снижается количество оксида азота, необходимого для нитрозилирования. Это приводит к ухудшению памяти и обучаемости, говорится в исследовании.

Открытие ученых может привести к разработке лекарств для нормализации нитрозилирования белка. Потенциально это поможет вылечить или предотвратить снижение когнитивных функций при нормальном старении, но не при болезни Альцгеймера и слабоумии.