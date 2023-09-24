Гипноз помог людям уменьшить боль после травмы спинного мозга

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что гипноз помог людям с недавними травмами спинного мозга уменьшить хроническую боль - почти 90% участников сообщили о положительном эффекте лечения. Исследование опубликовано в журнале Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Острая боль после травмы спинного мозга - распространенное явление, которое трудно поддается лечению и может негативно повлиять на восстановление. В новом исследовании ученые внедрили практики гипноза в лечение пациентов, чтобы научить их автоматически перенаправлять свои ощущения.

71% из 53 участников прошли как минимум три сеанса гипноза. Из них 88% сообщили об облегчении боли и удовлетворении лечением. По словам авторов, гипноз уже давно используется для лечения боли и других состояний. Новое исследование впервые проверило эффекты гипноза в условиях реабилитации еще до появления хронической боли после травмы спинного мозга.

"Если бы мы могли дать людям стратегии, позволяющие справиться с болью или, может быть, даже предотвратить боль, то мы могли бы улучшить качество их жизни с самого начала их реабилитации", - объяснили ученые.