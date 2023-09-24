Названы показатели крови, указывающие на болезнь Альцгеймера

Ученые из Университета науки и технологий Китая (Хэфей) выяснили, что биомаркеры крови могут использоваться для выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии. Исследование опубликовано в журнале Science Bulletin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 817 человек из шести клинических центров. Ученые измерили уровни бета-амилоида в плазме крови, фосфорилированного тау-белка (pTau), общего тау-белка, глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) и других биомаркеров. Также пациенты прошли позитронно-электронную томографию (ПЭТ) и магнитно-резонансную томографию мозга (МРТ).

Уровни GFAP оказались сильно свсзаны со снижением когнитивных функций с течением времени, причем содержание этого белка было прямо пропорционально скорости гибели нервных клеток мозга. Генетический тест на мутации в гене АРОЕ, уровни pTau в плазме и GFAP в сыворотке показали исключительный потенциал в выявлении болезни Альцгеймера на ранней стадии.

Расхождения в диагностических биомаркерах болезни Альцгеймера (БА) могут возникать из-за этнических различий. До сих пор отсутствовали качественные исследования связи между показателями крови и болезнью Альцгеймера в популяциях Китая. Результаты ученых подтверждают практичность биомаркеров крови в популяции китайских ханьцев, проживающих в различных регионах страны.

Диагностика болезни Альцгеймера на ранних стадиях позволяет раньше начать профилактику ее развития, но требует использованиях дорогих и сложных методов ПЭТ и МРТ. Скрининг с помощью анализа крови может стать прорывом в области диагностирования деменции.