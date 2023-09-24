Силиконовые микророботы-хирурги смогут лечить рак легкого на ранних стадиях

Ученые из Университета Лидса разработали микророботов-хирургов для обнаружения рака легких на ранних стадиях и его лечения. Результаты опубликованы в журнале Advanced Intelligent Systems, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперименты на трупах показали, что ультрамягкие силиконовые роботы с щупальцами диаметром всего 2 миллиметра могут достигать самых узких бронхов. Для управления ими ученые использовали магниты. Микрохирурги перемещались на 37% глубже, чем стандартное оборудование, при этом вызывая меньшее повреждению тканей.

Разработка ученых также может улучшить лечение опухолей головного мозга. Ученые успешно опробовали двух роботов для проведения эндоназальной (чрезносовой) хирургии головного мозга для удаления доброкачественной опухоли у модели черепа. При этом один робот отвечал за перемещение камеры, а другой - за направление лазера на опухоль. Разработка может произвести революцию в навигации внутри тела человека.

Рак легких - самое смертносное онкологическое заболевание. При немелкоклеточном раке легкого на ранней стадии, на долю которого приходится около 84% случаев, стандартом лечения является хирургическое вмешательство. Однако лечение инвазивно и приводит к значительному удалению ткани, поэтому такой метод подходит не для всех пациентов и может повлиять на функцию легких.

Программы скрининга рака легких привели к повышению показателей выживаемости, но также подчеркнули острую необходимость поиска неинвазивных способов ранней диагностики и лечения пациентов. Разработанный учеными робот с магнитными щупальцами может проложить путь к гораздо менее инвазивному лечению, позволяя врачам уничтожать только на раковые клетки, избегая повреждения здоровых.