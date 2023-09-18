Подвергнута сомнению существующая теория появления болезни Паркинсона

Ученые из Северо-Западного университета подвергли сомнению существующую теорию появления болезни Паркинсона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Neuron. Краткий обзор приводит Medical Xpress.

Ранее считалось, что формирование болезни Паркинсона обусловлено дегенерацией дофаминергических нейронов. Но новая работа показывает, что дело может быть в нарушении работы синапсов нейронов - в участке, через который передаются импульсы между нервными клетками. Именно этот процесс приводит к дефициту дофамина, что впоследствии вызывает нейродегенерацию.