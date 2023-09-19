Найден ген, отвечающий за тяжесть инсульта

Ученые из Белгородского государственного университета в составе научного коллектива обнаружили связь между структурой гена, кодирующего белок теплового шока, и осложнениями от ишемического инсульта. По мнению исследователей, обнаружение этой связи поможет предсказать, насколько тяжело будет протекать инсульт и сколько времени понадобится на восстановление. Результатами исследования ученые поделились в Genes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ишемический инсульт - это состояние, при котором нарушается кровообращение в мозге, что приводит к повреждению его тканей. Причиной развития этой патологии у человека могут быть как внешние факторы, так и генетические особенности. Во время ишемического инсульта активизируются белки теплового шока, которые помогают белкам тканей мозга снова принять нужную геометрическую структуру и предотвращают их слипание.

Исследователи взяли образцы ДНК у пациентов с диагностированным ишемическим инсультом и у здоровых испытуемых, а затем изучили различия в гене HSPA8, который кодирует белок HSP70. Выяснилось, что существует корреляция между последовательностью нуклеотидов в HSP70 и ишемическим инсультом.

Всего в исследовании приняли участие две тысячи человек, но лишь у мужчин и курящих добровольцев исследователи смогли выделить различные формы гена HSPA8, которые свидетельствуют о высоком риске инсульта и долгом восстановлении. Однако ученые убеждены, что в будущем пациентам с ишемическим инсультом можно будет сразу подобрать лечение, основываясь на типе белка теплового шока.