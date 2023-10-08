Ученые раскрыли пользу послеобеденного сна

Специалисты из Австралийского национального университета выяснили, что сиеста (послеобеденный сон) помогает лучше справиться с жарой. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале The Lancet: Planetary Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты напомнили, что жара часто негативно влияет на состояние человека. В некоторых случаях экстремально высокие температуры могут привести к летальному исходу из-за сердечного приступа.

По мнению ученых, сиеста может сохранить здоровье во время сильной жары. Послеобеденный сон помогает организму физиологически адаптироваться к жаре. Так, на подобную акклиматизацию требуется около 15 дней. Специалисты установили, что во время послеобеденного сна тело восстанавливает силы, стабилизирует работу систем. При этом влияние жары на организм заметно снижается.

Другие способы избавиться от сильной жары, к примеру, кондиционеры, не обладают таким эффектом. Более того, они могут сделать людей более уязвимыми при выходе на улицу в знойные дни.