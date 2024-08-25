Первая вакцина против рака легких проходит испытания в 7 странах

Испытания первой мРНК-вакцины против рака легких начались в семи странах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Guardian.

Первая фаза международных клинических испытаний стартовала в 34 исследовательских центрах по всему миру: в Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции. Вакцину разработала немецкая компания BioNTech. В ней используется информационная РНК, аналогичная вакцинам от COVID-19.

Вакцина направлена на усиление иммунной реакции организма: она "отмечает" раковые клетки и готовит организм к борьбе с ними. Главное отличие вакцины от химиотерапии - она не затрагивает здоровые клетки.

Первые шесть инъекций в Великобритании сделали 67-летнему Янушу Рацу. Ему диагностировали рак легких в мае этого года, после этого он начал проходить химиотерапию. Каждая прививка содержала разные нити РНК. Рацу будут делать инъекции каждую неделю в течение шести недель подряд, а затем - через каждые три недели на протяжении 54 недель.

В июне стало известно, что в России клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 г. Для этого будет применяться специальное программное обеспечение. Вакцины для каждого пациента делаются индивидуально, а программа анализирует информацию об опухоли и, соответственно, выдает чертеж будущей вакцины.

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