Врач рассказал, как не «пропустить» развитие рака полости рта

Признаки рака полости рта можно ошибочно принять за язвы или кандидоз. Однако при онкологическом заболевании повреждения заживают медленно и сопровождаются проблемами с речью, охриплостью голоса и ощущением комка в горле. Об этом изданию Public Health Wales рассказал профессор Пол Броклхерст, который руководит исследованиями в области здоровья полости рта в Уэльсе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист отмечает, что признаки рака полости рта могут быть ошибочно приняты за другие патологии, такие как язвы или кандидоз. Кандидоз (или молочница) возникает при поражении слизистых оболочек и кожных покровов грибком рода Candida и проявляется белым налетом, пятнами и пузырьками на языке, в углах рта и на миндалинах.

Однако рак полости рта имеет свои особенности: для него характерно появление незаживающих язв, красных или белых пятен, болезненных уплотнений в ротовой полости или на губах, а также возникновение боли при глотании и речи. Дополнительными признаками могут быть охриплость голоса и ощущение кома в горле. Особенно важным сигналом является необъяснимое похудение.

Как подчеркнул Броклхерст, ранняя диагностика рака значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Поэтому при появлении этих симптомов важно незамедлительно обратиться к стоматологу или терапевту. Регулярные профилактические осмотры у стоматологов также играют ключевую роль в раннем выявлении заболевания.