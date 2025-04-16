Исследователи выделили новую группу крови и разрешили 50-летнюю загадку. Оказалось, что есть еще одна группа крови, но крайне редкая - лишь у нескольких людей на планете.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, во многих странах при определении группы крови используют систему AB0 и резус-фактора, но есть много других систем, основанных на широком разнообразии белков и сахаров, покрывающих клетки крови. Организм использует эти антигенные молекулы для идентификации и различения "своих" и потенциально опасных "чужих" клеток. Если при переливании крови эти маркеры не совпадут, это может спровоцировать нежелательную реакцию и даже летальный исход.

Большинство групп крови были выделены в начале 20 века, однако исследователи выявили еще одну, когда поняли, что в крови беременной пациентки не было антигена AnWj, который встречается у более чем 99,9% людей. Этот антиген содержится на миелин-лимфоцитарном белке, поэтому новую группу крови назвали MAL. По словам ученых, отрицательный антиген AnWj встречается лишь у нескольких человек в мире.