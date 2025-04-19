Рак начнут лечить марихуаной

Медицинская марихуана показывает потенциал в борьбе с раком, согласно самому крупному исследованию.

Как передает Day.Az, исследовательская команда ожидала, что "лучшим сценарием" будет что-то около 55% исследований, показывающих, что медицинская марихуана улучшает результаты лечения рака. Это было не 55-45, а 75-25. Исследование в подавляющем большинстве поддержало каннабис как средство лечения воспаления, потери аппетита и тошноты, связанных с раком. Каннабис обладает потенциалом бороться с самими раковыми клетками, убивая их и останавливая их распространение.

Небольшое исследование, в котором 21 пациент получал либо плацебо, либо лекарство на основе каннабиса в дополнение к традиционной химиотерапии, показало, что те, кто получал лекарство на основе каннабиса, жили дольше.