У «гормона удовольствия» дофамина нашли неожиданную функцию

Ученые из Северо-Западного университета (США) выяснили, что дофамин, широко известный как "гормон удовольствия", помогает распознавать угрозы, адаптироваться к ним и формировать стратегии избегания. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые стремились выяснить, почему одни люди успешно обучаются избегать опасностей, тогда как у других подобное поведение становится навязчивым и провоцирует тревогу, депрессию или ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство).

В ходе исследования мышей обучали избегать неприятных воздействий, реагируя на предупредительный сигнал. У животных была возможность переместиться в другую часть клетки до того, как они ощутят дискомфорт.

Ученые отслеживали активность дофамина в двух разных участках прилежащего ядра - зоны мозга, отвечающей за мотивацию. Оказалось, что эти участки реагируют на стресс по-разному: в одном уровень дофамина повышался, в другом - снижался. Причем их активность была связана с разными фазами обучения: одна область участвовала в распознавании угрозы, другая - в закреплении устойчивого избегания.

Когда же в ходе эксперимента избежать негативного исхода стало невозможно, уровень дофамина в обеих зонах возвращался к исходному. Это показало, что дофамин не просто фиксирует опыт, а динамически адаптируется к ситуации, помогая мозгу менять поведение в зависимости от контекста.

Профессор Талия Лернер, руководившая проектом, пояснила: "Разные дофаминовые сигналы отвечают за разные этапы обучения: одни важны в начале, другие - когда поведение уже закрепилось".

Результаты исследования могут стать основой для более точного понимания психических расстройств, в которых избегающее поведение выходит из-под контроля. Ученые предполагают, что в их основе могут лежать нарушения в работе дофаминовой системы.