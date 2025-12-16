В Китае создали «суперклей», помогающий при переломах

Китайские ученые заявили о создании уникального "суперклея" для костей, который способен скреплять переломы всего за несколько минут вместо традиционных месяцев лечения, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработка получила название Bone-02 и была создана специалистами Чжэцзянского университета в Ханчжоу. По словам хирурга-ортопеда Линь Сяньфэна из больницы Sir Run Run Shaw, средство вводится с помощью одной инъекции и "соединяет костные фрагменты за три минуты".

Идея появилась после изучения способности устриц прикрепляться к поверхностям под водой благодаря особому биоклею. Ученые воспроизвели этот природный механизм и применили его в медицине.

Bone-02 уже испытали более чем в 150 клинических случаях. В одном из них пациент с переломом запястья избежал установки металлической пластины: после трехминутной процедуры и последующего трехмесячного наблюдения кость полностью восстановилась без осложнений.

Главное преимущество новинки заключается в том, что клей естественным образом рассасывается в организме, устраняя необходимость повторных операций и снижая риск заражений. Разработка уже запатентована в Китае и за рубежом, однако для широкого применения потребуются дополнительные клинические испытания.