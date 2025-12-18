Названа комбинация двух препаратов, снижающая риск жировой болезни печени

Ученые из Барселонского университета нашли возможный способ снизить риск жировой болезни печени и связанных с ней сердечно-сосудистых осложнений с помощью уже существующих препаратов. Работа опубликована в журнале Pharmacological Research (PR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Комбинация двух лекарств - гиполипидемического средства пемафибрата и антигипертензивного препарата телмисартана - эффективно уменьшает накопление жира в клетках печени у животных с моделью жировой болезни печени.

Эксперименты на крысах и рыбах данио-рерио показали, что совместное применение половинных доз обоих препаратов оказалось столь же эффективным, как полная доза каждого по отдельности, что снижает риск побочных эффектов. Ученые отмечают, что такая комбинированная терапия влияет сразу на разные механизмы заболевания и может оказаться более безопасной и результативной, чем монотерапия.

Дополнительно исследователи выяснили, что телмисартан повышает уровень белка PCK1, который перенаправляет метаболические пути от синтеза липидов к синтезу глюкозы, что препятствует избыточному накоплению жиров в печени. При этом повышение продукции глюкозы не приводит к ее опасному росту в крови.

По словам руководителя работы Марты Алегрет, использование уже известных препаратов с проверенным профилем безопасности - более надежная и быстрая стратегия, чем создание новых молекул, многие из которых ранее не прошли клинические испытания. Однако пока речь идет только о доклинических результатах: для подтверждения эффективности и безопасности у людей необходимы клинические исследования.

Авторы уже планируют новые эксперименты на моделях с более тяжелыми стадиями болезни, включая фиброз печени и атеросклероз, чтобы проверить, сохранится ли положительный эффект и в этих условиях.