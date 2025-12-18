Открыт способ ускорить восстановление кишечника

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы выяснили, что обычная аминокислота цистеин способна усиливать регенерацию кишечника после повреждений. Работа опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперименты на мышах показали: при дополнительном поступлении цистеина в организм активнее работают стволовые клетки кишечника, отвечающие за обновление тканей. Этот эффект связан с тем, что цистеин запускает синтез коэнзима A в эпителиальных клетках, что, в свою очередь, стимулирует особую популяцию CD8+ T-клеток выделять молекулу IL-22.

IL-22 действует как "сигнал восстановления", помогая стволовым клеткам быстрее делиться и заживлять повреждения слизистой оболочки кишечника. При блокировке этого пути или удалении соответствующих иммунных клеток эффект цистеина исчезал, что подтвердило ключевой механизм работы.

Авторы отмечают, что открытие обеспечивает возможность создания диетических стратегий для ускорения регенерации кишечника после воспалений или химиотерапии. Простая пищевая добавка может стать новым инструментом для поддержки здоровья кишечника и лечения заболеваний, связанных с его повреждением.