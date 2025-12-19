Раскрыт простой способ защиты от диабета второго типа

Китайские ученые нашли неожиданного союзника в борьбе с диабетом второго типа - традиционный чай Любао. В эксперименте на мышах экстракт этого напитка снизил уровень сахара в крови, улучшил жировой обмен и защитил печень от воспалений. Результаты исследования опубликованы в Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эффект оказался связан не только с самим чаем, но и с его влиянием на микробиоту кишечника. Экстракт снижал количество вредных бактерий и повышал долю тех, что вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты - молекулы, укрепляющие кишечный барьер и помогающие печени справляться с нагрузкой.

Когда исследователи подавляли микробиоту антибиотиками, защитный эффект чая исчезал. Это подтвердило: главный механизм действия напитка связан с его влиянием на кишечные микроорганизмы.

По мнению авторов, регулярное употребление чая Любао может стать доступным и безопасным способом профилактики диабета второго типа. В его составе нашли активные вещества - кверцетин, лютеолин и генистеин, которые могут лечь в основу новых противодиабетических препаратов.