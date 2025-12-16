Качество сна связали с риском развития распространенного кожного заболевания

Люди, которые регулярно спят по "здоровому" режиму, реже сталкиваются с развитием псориаза, показало крупное долгосрочное исследование, опубликованное в International Journal of Behavioral Medicine (IJBM).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ученые проанализировали данные более 405 тысяч человек и наблюдали за ними в среднем 13,6 года.

Авторы оценивали сон по пяти параметрам: продолжительность 7-8 часов в сутки, ранний хронотип, отсутствие или редкость бессонницы, отсутствие храпа и редкая дневная сонливость. На основе этих факторов был рассчитан общий "балл сна". Чем он был выше, тем ниже оказывался риск псориаза. У участников с максимально здоровым сном вероятность заболевания была примерно на 30 процентов ниже по сравнению с теми, у кого нарушения сна встречались чаще.

Связь сохранялась и для разных форм болезни, включая псориатический артрит. Самым значимым фактором оказалось отсутствие выраженной дневной сонливости - с ним риск псориаза снижался почти на 20%. Остальные характеристики сна давали более умеренный, но стабильный защитный эффект.

Исследователи отмечают, что влияние сна было особенно выраженным у людей моложе 60 лет. Хотя работа не доказывает прямую причинную связь, результаты указывают на сон как на важный и потенциально управляемый фактор, который может играть роль в профилактике хронических воспалительных заболеваний кожи.