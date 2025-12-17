Названы скрытые последствия COVID-19 для мозга

Перенесенный COVID-19 может оставлять долгосрочные изменения в мозге даже у людей, которые считают себя полностью выздоровевшими. К такому выводу пришли исследователи Университета Гриффита, применившие расширенные методы МРТ для изучения состояния мозга у переболевших и у тех, кто никогда не сталкивался с вирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, работа опубликована в журнале Brain, Behavior, & Immunity - Health (BBIH).

Ученые обнаружили различия в структуре и сигнале как серого, так и белого вещества - зон, отвечающих за память, мышление и общее когнитивное здоровье. Изменения фиксировались не только у людей с длительными постковидными симптомами, но и у участников без жалоб, что указывает на "тихий" эффект инфекции.

Особенно выраженные нарушения коррелировали с тяжестью симптомов у людей с длительным течением коронавируса: чем сильнее проявления, тем заметнее были изменения в тканях мозга. Это может частично объяснять проблемы с концентрацией, памятью и умственной выносливостью, о которых сообщают пациенты спустя месяцы и годы после болезни.

Авторы подчеркивают, что COVID-19 - это не только респираторная инфекция, но и заболевание, способное затрагивать центральную нервную систему.