Названы дорогие, но часто бесполезные анализы при обследовании у эндокринолога

Обследование у эндокринолога у многих пациентов начинается одинаково - с длинного перечня анализов, рассказала эндокринолог Soft Medical Center Юлия Сидорова.

Как передает Day.Az, о том, какие исследования могут оказаться бесполезными, доктор рассказала в беседе с "Газетой.Ru".

По словам Сидоровой, эндокринология не та область, где количество анализов равно качеству диагностики. Гормоны работают в системе сложных обратных связей, и если сдавать все подряд без понимания задачи, можно получить набор показателей, которые трудно интерпретировать даже специалисту.

"Анализы должны отвечать на конкретный вопрос, иначе они превращаются в шум", - пояснила врач.

Одним из самых частых примеров она назвала инсулин "на всякий случай", который нередко назначают людям без диабета и без выраженного ожирения. Эндокринолог отметила, что уровень инсулина сильно колеблется, четких референсов для здоровых людей нет, а один анализ сам по себе не показывает инсулинорезистентность. В таких ситуациях, подчеркнула она, гораздо важнее оценивать глюкозу натощак, гликированный гемоглобин и клиническую картину, то есть реальные симптомы и жалобы пациента.

Еще один показатель, к которому, по словам врача, часто относятся как к универсальному скринингу, - кортизол. Это гормон стресса, и на его уровень влияет буквально все: сон, тревога и даже дорога в лабораторию. Она объяснила, что повышение кортизола нередко отражает обычный стресс, а единичное измерение ничего не доказывает. Поэтому сдавать его, просто чтобы проверить, смысла нет. Анализ имеет значение только при конкретных подозрениях, а не как часть общего обследования.

Отдельно Сидорова остановилась на распространенной практике "сдать все гормоны щитовидной железы сразу". Пациенты нередко приносят результаты, где одновременно есть ТТГ, Т3, Т4 и антитела, тем более что лаборатории охотно продают пакеты, включающие и антитела. При первичном обследовании, уточнила она, обычно достаточно ТТГ, а остальные показатели нужны только при отклонениях. Антитела же, по словам врача, не используются для подбора дозы лечения, и часто такие лишние цифры только повышают тревожность, но не меняют тактику врача.

Похожая ситуация, как отметила эндокринолог, возникает и с половыми гормонами, если их сдают без учета дня цикла. Эстрадиол, прогестерон, ФСГ и ЛГ, сданные в любой день, почти всегда оказываются бесполезными. Гормоны меняются в течение цикла, а без указания дня результат становится неинформативным. В итоге пациентка платит, а врач не может сделать выводы.

Наконец, Сидорова напомнила про пролактин. Однократно повышенный показатель - частая находка, но делать выводы сразу нельзя, подчеркнула она. Его уровень может вырасти из-за стресса, сна или физической нагрузки, а перед повторным анализом важны условия подготовки. Без перепроверки, подчеркнула она, диагноз легко может стать ошибочным.

Врач добавила, что лишние анализы вредят не только кошельку. Они часто становятся причиной тревоги, приводят к ненужному лечению, отвлекают от реальной причины жалоб и в итоге формируют недоверие к медицине. Правильный подход, по ее словам, выглядит иначе. Хороший эндокринолог сначала разговаривает с пациентом и осматривает его, затем формулирует гипотезу, назначает минимально необходимый набор исследований и объясняет, зачем нужен каждый показатель.

Напоследок доктор Сидорова посоветовала пациентам не стесняться задавать вопросы, если список анализов выглядит как "проверим все, вдруг что-то найдем". "Медицина работает не по принципу лотереи, - подчеркнула она. - Иногда самые ценные анализы - это те, которые не назначили".