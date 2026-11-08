Ортопед объяснил, почему корректоры не вылечат «косточку» на стопе

Вальгусная деформация первого пальца стопы (в быту - "косточка") в основном обусловлена наследственностью. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, ортопед-травматолог, заведующий клинико-диагностическим центром Института пластической хирургии и косметологии Сергей Дедов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, ключевая предрасположенность к деформации - генетическая. Важную роль играет эластичность тканей и гипермобильность суставов: у одних людей стопы более гибкие, у других - менее.

"При гипермобильности нередко развивается деформация переднего отдела стопы. Постоянное ношение обуви с узким мысом может способствовать этому процессу, но основную роль играет наследственность", - пояснил специалист.

Дедов отметил, что полностью избежать появления "косточки" при наследственной предрасположенности, как правило, не удастся. Однако есть меры, способные немного замедлить развитие деформации: ношение удобной обуви и использование ортопедических межпальцевых вкладышей.

"Ночные отводящие бандажи и силиконовые межпальцевые вкладыши малоэффективны. Возможно, они немного задерживают развитие деформации, но устранить ее не могут. Люди пользуются корректорами год-два, а затем понимают, что проблема остается, и обращаются к врачу. Стельки при этой деформации тоже неэффективны", - добавил врач.

Первые признаки деформации могут появиться примерно в 20 лет и долгое время не вызывать дискомфорта. После 30 лет "косточка" часто увеличивается: костный выступ давит на мягкие ткани, и обувь усиливает болезненные ощущения. У женщин после 45 лет из-за гормональных изменений стопа может уплощаться, а деформация прогрессировать.

"Когда деформация прогрессирует, мешает, вызывает боль. Эстетический аспект тоже имеет значение. В таких случаях деформацию устраняют хирургическим путем", - заявил Дедов.

Специалист рассказал, что во время хирургического вмешательства меняют оси костей, выравнивают палец, сужают стопу и фиксируют результат титановыми имплантами.

"Сама операция не болезненна, но восстановление требует времени. Для костей стопы первичный срок сращения - около шести недель. Костыли и гипсовые повязки не нужны: пациенты носят специальные послеоперационные ортопедические ботинки, которые разгружают оперированную область", - подчеркнул врач.