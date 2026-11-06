Ученые нашли общее в видениях людей, переживших остановку сердца

Люди, пережившие остановку сердца, часто описывают ее как яркий и мультисенсорный опыт, для которого не хватает слов. Новое исследование сосредоточилось на геометрии, движении и цвете визуального мира во время таких переживаний, а не только на анализе слов: участников попросили нарисовать то, что они видели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в научном журнале Frontiers in Psychology.

Работу провели ученые из Хайфского университета (Израиль), Института исследований и образования IDOR (Бразилия) и Технологического института Гуандун-Технион (Китай).

В исследовании приняли участие 50 человек, набранных через Международную ассоциацию исследований околосмертных переживаний (IANDS). Каждый работал индивидуально: ученый объяснял инструкции по рисованию, стараясь не подсказывать и не использовать слова вроде "туннель" или "свет", чтобы не влиять на воспоминания.

Участники зарисовывали каждую сцену, отмечая свое тело кружком, направление движения стрелками, а положение других людей квадратами. Они также фиксировали сенсорные детали - яркие цвета или только черно-белые и серые оттенки, текстуры, скорость движения и эмоции.

В итоге 50 участников описали 112 отдельных сцен, 108 из которых уложились в четыре геометрические категории. Тип A напоминал конус или туннель с прямыми или наклонными линиями, ограничивающими поле зрения. Тип B представлял собой широкие изгибы, похожие на части круга или эллипса. Типы C1-C4 отличались более плоскими, почти ровными горизонтами, а тип C5 напоминал полную сферу или пузырь с 360-градусным панорамным обзором. Каждый тип формы также ассоциировался с определенными цветами или их отсутствием.

Почти 79% туннелеобразных пространств описывались как черная пустота или ночное небо - с малым количеством цвета или без него. Широкие открытые горизонты оказались гораздо красочнее: в 87% случаев там были яркие оттенки, часто лавандовый и розовый, а также сады или быстрые вспышки "просмотра жизни".

Плоские дуги сопровождались цветом в 59-65% случаев, а сферические пространства часто заполнял яркий белый или золотой свет. Участники, как правило, двигались от диссоциативного внетелесного опыта, когда чувствовали, что покинули физическое тело, к ядру околосмертного переживания - путешествию через нематериальные пространства, - а затем к ассоциативному внетелесному опыту, где воссоединялись с телом.

Метод имел ограничения: многие участники восстанавливали опыт спустя 15 лет и больше, поэтому воспоминания могли измениться, а сессии не записывались, так что независимый проверяющий не мог оценить, не повлияли ли на ответы шаблоны для рисования и указания исследователей.