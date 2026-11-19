Ученые испытали экспериментальный препарат на основе технологии CRISPR, который после однократного введения помогал поддерживать сниженный уровень жиров в крови обезьян в течение трех лет. В частности, концентрация триглицеридов уменьшилась в среднем на 43%, а "плохого" холестерина - на 13%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Препарат воздействует на ген ANGPTL3, который отвечает за выработку печенью белка, замедляющего выведение жиров из крови. С помощью CRISPR исследователи изменили одну букву в ДНК, нарушив работу этого гена. В результате печень стала вырабатывать значительно меньше белка ANGPTL3.

В эксперименте участвовали десять обезьян, получивших одну инфузию препарата. Через три года уровень этого белка у них оставался в среднем на 94% ниже исходного, а концентрация триглицеридов - на 43%. Снижение холестерина ЛПНП составило около 13%.

Исследователи также проверили препарат на четырех обезьянах с дефицитом рецепторов ЛПНП - подобное нарушение встречается при тяжелой наследственной форме высокого холестерина. За 35 дней уровень "плохого" холестерина у животных снизился в среднем с 458 до 247 мг/дл, то есть на 46%. Однако длительный эффект в этой группе пока не изучали.

У животных временно повышались печеночные ферменты, но в течение двух недель они вернулись к исходным значениям. При этом эксперименты на обезьянах не позволяют окончательно оценить безопасность метода для человека.

Человеческая версия препарата VERVE-201 уже проходит первую фазу клинических испытаний. Ученым предстоит выяснить, насколько безопасно и эффективно такое редактирование ДНК у людей. В перспективе однократная процедура могла бы стать альтернативой постоянному приему препаратов для снижения уровня холестерина и триглицеридов.