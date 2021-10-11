В Азербайджане создаются новые агентства

11 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, создаются Агентство информационно-коммуникационных технологий и Агентство инноваций и цифрового развития.

С полной содержанием документа можно ознакомиться по ссылке.

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