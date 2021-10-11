https://news.day.az/officialchronicle/1390384.html В Азербайджане создаются новые агентства - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане создаются новые агентства - Указ Президента Ильхама Алиева
11 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, создаются Агентство информационно-коммуникационных технологий и Агентство инноваций и цифрового развития.
С полной содержанием документа можно ознакомиться по ссылке.
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