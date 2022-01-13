Президент Ильхам Алиев: Крупные компании мира проявляют большой интерес к потенциалу возобновляемой энергетики Азербайджана

Крупные компании мира проявляют большой интерес к потенциалу возобновляемой энергетики Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон".

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