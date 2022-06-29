Президент Ильхам Алиев: Сегодня транспортный маршрут, проходящий через Каспий, имеет особое значение

Сегодня транспортный маршрут, проходящий через Каспий, имеет особое значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 29 июня Президент Ильхам Алиев в Ашхабаде во время встречи с председателем Народного совета парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

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