https://news.day.az/officialchronicle/1474932.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня транспортный маршрут, проходящий через Каспий, имеет особое значение
Президент Ильхам Алиев: Сегодня транспортный маршрут, проходящий через Каспий, имеет особое значение
Сегодня транспортный маршрут, проходящий через Каспий, имеет особое значение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 29 июня Президент Ильхам Алиев в Ашхабаде во время встречи с председателем Народного совета парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
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