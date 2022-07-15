https://news.day.az/officialchronicle/1479277.html Президент Ильхам Алиев: Мы должны начать вторую фазу Международного морского торгового порта, нужно расширить порт
Президент Ильхам Алиев: Мы должны начать вторую фазу Международного морского торгового порта, нужно расширить порт
Мы должны начать вторую фазу Международного морского торгового порта, нужно расширить порт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.
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