Президент Ильхам Алиев: Продвижение традиций толерантности является одним из приоритетных направлений нашей государственной политики

Сохранение и продвижение культурного многообразия, высоких гуманистических принципов, богатых традиций толерантности, сформировавшихся в нашем обществе на протяжении сотен лет, являются одними из приоритетных направлений нашей государственной политики.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном православной христианской общине Азербайджана.

"В Азербайджане, где исторически царят атмосфера дружбы и братства, высокая культура сосуществования, представители различных народов и религиозных вероисповеданий веками жили в условиях мира и спокойствия. Сегодня в нашей стране, которая признана одним из центров мультикультурализма в мире и внесла значительный вклад в развитие межцивилизационных отношений, независимо от языка, религии, национальной принадлежности, все имеют равные права и свободы. Сохранение и продвижение культурного многообразия, высоких гуманистических принципов, богатых традиций толерантности, сформировавшихся в нашем обществе на протяжении сотен лет, являются одними из приоритетных направлений нашей государственной политики.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что наши соотечественники-христиане, как и другие национально-религиозные группы Азербайджана, сохраняя свои традиции и обычаи, язык и культуру, активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни, достойно выполняют свой гражданский долг в грандиозном процессе развития и созидания, идущем в нашей республике", - говорится в письме.