Для меня лично Ваш официальный визит в Венгрию - это большая честь. Мне известно, что вчера у Вас уже была хорошая программа. Надеюсь, что Ваш визит будет иметь хорошее продолжение встречей с руководителем исполнительной власти - премьер-министром.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила Президент Венгрии Каталин Новак на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Подчеркнув, что сотрудничество в энергетическом секторе является одним из важнейших вопросов между нашими странами, Президент Венгрии отметила: "К сожалению, нам, в отличие от вас, немного не повезло. На протяжении более ста лет мы были лишены наших природных энергоресурсов. Они больше не у нас. Для диверсификации энергетических ресурсов нам нужны хорошие друзья и партнеры".

Заявив, что в настоящее время Венгрия зависит от российских нефти и газа, Президент Каталин Новак сказала: "Мы обсудили данный вопрос, продолжающуюся в настоящее время войну и ожидания".