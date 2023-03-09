https://news.day.az/officialchronicle/1545015.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Правления Центра исламских исследований имени Короля Фейсала Саудовской Аравии
Президент Ильхам Алиев принял председателя Правления Центра исламских исследований имени Короля Фейсала Саудовской Аравии
9 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Правления Центра исламских исследований имени Короля Фейсала Саудовской Аравии принца Турки Аль Фейсала Аль Сауда.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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