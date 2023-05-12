https://news.day.az/officialchronicle/1563869.html Основатель и президент Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Основатель и президент Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Основатель и президент Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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