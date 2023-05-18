Президент Ильхам Алиев принял Генерального секретаря Международной организации гражданской обороны

18 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Генерального секретаря Международной организации гражданской обороны Ньюпуо Яп Мариату.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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