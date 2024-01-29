Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за эффективную работу в таможенных органах награждены нижеследующие сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:
Медалью "Терегги"
Гулиев Рауф Захид оглу
Новрузов Гулу Новруз оглу
Медалью "За отличие в государственной службе"
Абазарова Кямаля Интигам гызы
Бабаев Хайям Гуфран оглу
Ахадов Джавидан Захид оглу
Азизов Акиф Асиф оглу
Халилов Илал Ариф оглу
Худавердиев Эльхан Джахангир оглу
Гахраманов Эльнур Ровшан оглу
Мамедов Этибар Муса оглу
Мамедов Намиг Ягуб оглу
Нагиев Самир Сабир оглу
Новрузов Намиг Гейдар оглу
Оруджев Эльвин Сафар оглу
Салманов Рашад Ариф оглу.
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