https://news.day.az/officialchronicle/1641229.html Президент Бразилии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Бразилии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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