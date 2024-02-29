Президент Бразилии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.