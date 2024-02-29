https://news.day.az/officialchronicle/1641381.html Бывший премьер-министр Иракской Республики направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Бывший премьер-министр Иракской Республики направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Бывший премьер-министр Иракской Республики, генеральный секретарь Партии исламского призыва Нури Камал аль-Малики направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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