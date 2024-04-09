Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии электроподстанции «Гаджиалылы» и Регионального учебного центра в Габалинском районе

9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной электроподстанции "Гаджиалылы" ОАО "Азеришыг" и Регионального учебного центра в Габалинском районе, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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