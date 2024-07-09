В Азербайджане создается Информационная система электронной конкуренции

Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Информационной системы электронной конкуренции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.