https://news.day.az/officialchronicle/1673719.html В Азербайджане создается Информационная система электронной конкуренции - Указ
В Азербайджане создается Информационная система электронной конкуренции - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Информационной системы электронной конкуренции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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