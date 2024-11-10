Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

9 ноября Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора Канцлер Олаф Шольц с сожалением отметил, что в связи со сложившейся в Германии политической ситуацией он не сможет принять участие в проводимом в Азербайджане саммите лидеров конференции COP29. Коснувшись важности успешного проведения климатической конференции COP29, Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия окажет необходимую поддержку для достижения новой финансовой цели.

Отметив цели Азербайджана как принимающей стороны и председателя COP29, глава государства подчеркнул, что наша страна стремится навести мосты между сторонами и обеспечивает благоприятную платформу для проведения дискуссий, ориентированных на результат.

Заявив, что Германия поддерживает построение мира и добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией, Канцлер Олаф Шольц в этом контексте сказал, что его страна призывает стороны предпринять смелые шаги.

Отметив, что Азербайджан является инициатором мирного договора между Азербайджаном и Арменией и принципов, составляющих в его основу, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что заложенные в конституции Армении территориальные претензии к нашей стране все еще сохраняются. Глава государства подчеркнул, что значительная задержка Арменией предложений по тексту документа оказала негативное влияние на процесс, но, несмотря на это, стороны близки к достижению окончательной договоренности по тексту документа, и переговоры продолжатся после завершения СОР.