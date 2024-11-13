Президент Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев приняли участие по видеосвязи в открытии швейной фабрики в Ханкенди

13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем по видеосвязи состоялась церемония открытия швейной фабрики в Ханкенди с участием Президентов Азербайджана и Узбекистана.

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