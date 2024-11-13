https://news.day.az/officialchronicle/1706734.html Президент Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев приняли участие по видеосвязи в открытии швейной фабрики в Ханкенди - ФОТО 13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем по видеосвязи состоялась церемония открытия швейной фабрики в Ханкенди с участием президентов Азербайджана и Узбекистана. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев приняли участие по видеосвязи в открытии швейной фабрики в Ханкенди - ФОТО
13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем по видеосвязи состоялась церемония открытия швейной фабрики в Ханкенди с участием Президентов Азербайджана и Узбекистана.
Новость обновляется
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