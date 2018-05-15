В Париже началась встреча главы МИД Азербайджана и сопредов МГ ОБСЕ

В Париже началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом во вторник на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече Мамедъяров заявил, что Азербайджан готов к содержательным и предметным переговорам для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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