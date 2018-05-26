Шавкат Мирзиеев: Узбекистан решительно настроен расширять сотрудничество с Азербайджаном по всем направлениям

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Искренне поздравляю Вас и братский азербайджанский народ с национальным праздником - Днем Республики.

Самой высокой оценки заслуживают успешные результаты уверенно проводимых под Вашим руководством масштабных реформ и преобразований, нацеленных на динамичное развитие страны, прежде всего повышение уровня и качества жизни населения, создание современной промышленности и инфраструктуры.

С глубоким удовлетворением отмечаем поступательный рост авторитета и укрепление позиций Азербайджана на международной арене.

Подчеркну, что мы в Узбекистане решительно настроены укреплять узы многовековой дружбы и отношения стратегического партнерства между нашими странами, расширять обоюдовыгодное практическое сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Речь идет об интенсификации контактов и продолжении активных обменов, увеличении объемов товарооборота, реализации перспективных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта и высоких технологий, а также культурно-гуманитарных программ.

Убежден, что наши предстоящие встречи на высшем уровне позволят вывести узбекско-азербайджанские отношения на качественно новый уровень, наполнив их конкретным содержанием.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в поздравлении.