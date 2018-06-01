Как армянка Мариэтта стала фальшивой Ильхамой - ФАКТЫ -ФОТО

В программах так называемого "Национального телевидения Талышистана", вещающего из Еревана по каналу YouTube, были выявлены факты разжигания национальной розни и пропаганды против территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, ведущая программы, известная как Ильхама Джафарзаде и позиционирующая себя азербайджанкой талышского происхождения, в эфире призывала проживающих в Азербайджане и за рубежом талышей, а также представителей других нацменьшинств нашей страны к борьбе против "пантюркизма" и "восстановлению независимости".

Примечательно, что в своих выступлениях она неоднократно подчеркивала, что конфликт между турками (читай - азербайджанцами) и армянами не имеет никакого отношения к талышскому народу, что талыши якобы на протяжении всей истории дружили с армянами, а те, что погибли в карабахской войне, стали "жертвами пантюркизма"...

Как выяснилось, выдающая себя за Ильхаму Джафарзаде ведущая по национальности является армянкой, а ее подлинное имя и фамилия - Мариэтта Вартанян (Керимова).

Мариэтта Вартанян родилась 10 марта 1952 года в одном из так называемых "цыганских" кварталов города Газах. Мать Вартанян -армянка, отец Керимов Магеррам был курдом по происхождению.

После развода родителей, брат Вартанян Тельман с ее отцом, перебрались в Сумгайыт, а она вместе с матерью переехала в Ереван. Позже мать девушки вышла замуж за местного армянина, а сама Мариэтта устроилась работать в театре. Спустя некоторое время она вышла замуж за театрального администратора Вреса Вартаняна. В этом браке у них родились сыновья Армен и Арсен, а также дочь Диана.

По имеющейся информации, Врес Вартанян был членом террористической организации "Дашнакцутюн" и принимал участие в карабахской войне.

Сообщается, что Мариэтта Вартанян получила звание заслуженной артистки Азербайджанской ССР в 1978 году, во время приезда в Баку с гастролями действовавшего в Ереване Государственного драматического театра имени Дж. Джабарлы.

Брат М.Вартанян, Керимов Тельман Магеррам оглы работал скульптором-художником в мастерской, расположенной недалеко от Азербайджанского университета языков, но из-за расхождения в религиозных взглядах (исповедовал буддизм) разошелся с семьей и переехал в 1990 году в США.