Сопредседатели МГ ОБСЕ сделали важное заявление по карабахскому конфликту

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь заявили о своей решимости содействовать поиску мирного решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом говорится в заявлении сопредседателей по итогам визита в Армению, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте организации, во время визита в Ереван 12-14 июня сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик встретились с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, премьер-министром Николом Пашиняном, министром обороны Давидом Тонояном и президентом Армении Арменом Саркисяном.

Согласно информации, сопредседатели и официальные лица Армении обсудили ход переговоров и следующие шаги по продвижению процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Стороны также обсудили встречу глав МИД в ближайшем будущем. Кроме того, они обменялись мнениями о текущей ситуации на границе Армении и Азербайджана и на линии соприкосновения, подчеркнув важность сохранения конструктивной среды, говорится в заявлении.

"Сопредседатели вновь заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность, равные права и самоопределение народов", - отмечается в заявлении.

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